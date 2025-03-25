MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

AK Partililere yönelik Star Wars göndermesi 'Execute Order 66' tepki çekti! Youtube yayıncısı İlker Canikligil hakkında harekete geçildi

YouTube yayıncısı İlker Canikligil hakkında soruşturma başlatıldı. Canikligil'in Star Wars filminden bir replikle AK Parti'ye yönelik imada bulunduğu öne sürülmüştü.

AK Partililere yönelik Star Wars göndermesi 'Execute Order 66' tepki çekti! Youtube yayıncısı İlker Canikligil hakkında harekete geçildi
Hazar Gönüllü

Flu TV adlı YouTube kanalında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve izleyen gelişmeleri değerlendiren İlker Canikligil'in AK Parti seçmeni hakkındaki ifadeleri tartışma yarattı.

"KÜÇÜCÜK AKLIYLA..."

Canikligil YouTube canlı yayınında "Taksiye biniyorum, alt sınıftan bir adam var. Herif 'reis' diyor küçücük aklıyla. Sen hep zavallısın, hep taksicisin." ifadelerini kullanıp gülmesi dikkat çekti.

Ekran görüntüsü 2025-03-25 134105

Yayının devamında Star Wars filmindeki saldırı talimatı "Execute Order 66"e gönderme yapan Canikligil "Tek söylemek istediğim bir şey var: Execute Order 66! 66'ncı kurala gelmek lazım" dedi.

"BUNDAN SONRA SİZE SADECE KÜFREDECEĞİM"

Canikligil geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda ise "Oyunu kime verdin eki eke diyen AKP mallarına: Bundan sonra size sadece küfür edeceğim. Ananıza verdim oyumu, iyi mi?" ifadelerini kullanmasıyla tartışılmıştı.

Ekran görüntüsü 2025-03-25 135754

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci'nin açıklamasına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Canikligil hakkında soruşturma başlattı.

Değirmenci paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İlker Canikligil, YouTube kanalında “alt sınıf” olarak tanımladığı kesime karşı Star Wars filmindeki ‘Order 66’ (Toplu Katliam) uygulamasını gülerek anlatarak katliam çağrısında bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Canikligil hakkında soruşturma başlattı."

İlginizi Çekebilir

Özel'in 'Boykot' çağrısına AK Parti'den tepki!

Özel'in 'Boykot' çağrısına AK Parti'den tepki!

 Hakarete tepki gösterdi! ''Ana avrat sövsem de...''

Hakarete tepki gösterdi! ''Ana avrat sövsem de...''

 İmamoğlu'ndan, Erdoğan ve ailesine yapılan hakarete tepki

İmamoğlu'ndan, Erdoğan ve ailesine yapılan hakarete tepki

 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete tepki yağıyor! Bakanlar, siyasiler, RTÜK... Peş peşe açıklamalar geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete tepki yağıyor! Bakanlar, siyasiler, RTÜK... Peş peşe açıklamalar geliyor
Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu akşam hangi diziler var? Güncel Tv rehberi... Bu akşam hangi diziler var? Güncel Tv rehberi...
Üniversite öğrencilerine destek verdi! ''Orantısız güç ve şiddet...'' Üniversite öğrencilerine destek verdi! ''Orantısız güç ve şiddet...''
Anahtar Kelimeler:
youtube
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Esenyurt'taki uyuşturucu alışverişi 'Pes' dedirtti

Esenyurt'taki uyuşturucu alışverişi 'Pes' dedirtti

Özel'in 'Boykot' çağrısına AK Parti'den tepki!

Özel'in 'Boykot' çağrısına AK Parti'den tepki!

İftar menüsü, koğuş şartları... Cezaevinden ilk kare! "Aynı kıyafetlerle..."

İftar menüsü, koğuş şartları... Cezaevinden ilk kare! "Aynı kıyafetlerle..."

Saraçhane'de takibe alındı, sınır dışı edildi

Saraçhane'de takibe alındı, sınır dışı edildi

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı! Gündem: Kongre soruşturması

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı! Gündem: Kongre soruşturması

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.