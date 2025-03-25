AK Partililere yönelik Star Wars göndermesi 'Execute Order 66' tepki çekti! Youtube yayıncısı İlker Canikligil hakkında harekete geçildi

Flu TV adlı YouTube kanalında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve izleyen gelişmeleri değerlendiren İlker Canikligil'in AK Parti seçmeni hakkındaki ifadeleri tartışma yarattı.

"KÜÇÜCÜK AKLIYLA..."

Canikligil YouTube canlı yayınında "Taksiye biniyorum, alt sınıftan bir adam var. Herif 'reis' diyor küçücük aklıyla. Sen hep zavallısın, hep taksicisin." ifadelerini kullanıp gülmesi dikkat çekti.

Yayının devamında Star Wars filmindeki saldırı talimatı "Execute Order 66"e gönderme yapan Canikligil "Tek söylemek istediğim bir şey var: Execute Order 66! 66'ncı kurala gelmek lazım" dedi.

"BUNDAN SONRA SİZE SADECE KÜFREDECEĞİM"

Canikligil geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda ise "Oyunu kime verdin eki eke diyen AKP mallarına: Bundan sonra size sadece küfür edeceğim. Ananıza verdim oyumu, iyi mi?" ifadelerini kullanmasıyla tartışılmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci'nin açıklamasına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Canikligil hakkında soruşturma başlattı.

Değirmenci paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İlker Canikligil, YouTube kanalında “alt sınıf” olarak tanımladığı kesime karşı Star Wars filmindeki ‘Order 66’ (Toplu Katliam) uygulamasını gülerek anlatarak katliam çağrısında bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Canikligil hakkında soruşturma başlattı."