Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete Sinan Akçıl sessiz kalmadı! ''Ana avrat sövsem de...''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alıp tutuklanması sonrasında Saraçhane'de başlayan protestolar ve gösteriler devam etti.

Gösterilerin yapıldığı sırada bazı şüpheliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içerikli sözler kullandı. Bu durum herkesin tepkisini çekerken çirkin sözlere Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'ndan da tepki gecikmedi.

'ANA AVRAT SÖVSEM DE OLMAZ...'

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl da bu duruma kayıtsız kalamadı ve sosyal medya üzerinden sert çıktı. Akçıl, ''Artık sözün bittiği yer. 40 tane "çapulcu" geliyor ülkesinin "sevsin, sevmesin fark etmez" Cumhurbaşkanı'nın vefat etmiş annesine küfür ediyor... Ne diyebilirim ki... Elime megafon alıp ana avrat sövsem de olmaz, bir şey yazmasam da olmaz.'' ifadelerini kullandı.