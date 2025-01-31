Akasya Asıltürkmen'in evlilik yorumu tartışma yarattı! ''Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek...''

Uzun zamandır ekranlardan uzakta olan ünlü oyuncu Akasya Asıltürkmen,'Balçiçek ile Bu Gece' programının konuğu oldu. Programdaki açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü isim evlilik yorumuyla da sosyal medyanın gündemine oturdu.

'BİR ERKEKLE SÜREKLİ AYNI YATAĞA GİRMEK...'

Programda 'Yalnız mı yoksa eşle mi uyumak rahat?' konusu ele alındığında Akasya Asıltürkmen kendini tutamadı ve 'Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek zorunda olmak istemiyorum.' ifadelerini kullandı.

Balçiçek İlter bu sözler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve 'Niye zorunda olasın?' diye sordu.

Asıltürkmen sözlerine şöyle devam etti; 'Çünkü aynı yatak. Evlisin artık. Bir tane oda var.' yanıtı verdi. Balçiçek İlter ise “Sen evliliği yanlış anlamışsın.” yorumunda bulundu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Canlı yayındaki bu anlar kısa sürede gündem oldu. Ünlü ismin yorumu sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar 'Evliliği gerçekten yanlış anlamış', 'Problem yatak mı yoksa erkek mi?', 'Böyle düşünenler evlenmesin zaten' gibi eleştirel yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'çok haklı, 'istemeyebilir ne olmuş?' gibi yorumlarda bulundular.