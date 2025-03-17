Akasya Durağı'nın çaycı Ali Kemal'i yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı: Hiç değişmemişsin

Bir dönemin efsane dizilerinden biri olan Akasya Durağı'nın oyuncuları son halleriyle merak ediliyor. 2008 ile 2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı’nda çaycı Ali Kemal karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan da merak edilen isimlerin arasında.

Akasya Durağı'nın çaycı Ali Kemal'i 12 yıl sonra ortaya çıktı. Sosyal medyada Murat Salahli'nin yaptığı paylaşım defalarca paylaşıldı.

Bir dönemin popüler dizisinde rol alan Ateş Fatih'in son halini görenler "Hiç değişmemişsin", Hiç değişmemiş maşallah" yorumlarında bulundu.



En son Uzaklarda Arama isimli sinema filminde 'Bahattin' karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan, Fatih Harbiye, Boşanmak İstemiyorum, Lise Defteri gibi projelerin kadrosunda da yer almıştı.

Hülya Aksu ile evli olan Ateş Fatih Uçan'ın sosyal medya hesaplarında da zaman zaman paylaşım yapıyor.