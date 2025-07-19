Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş'ın nişanlısı ünlü ailenin torunu çıktı! Duyanlar çok şaşırdı

Akasya Durağı, Analar ve Anneler, İstanbul Sokakları, Ramo, Kırmızı Oda ve Kızıl Goncalar gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Sitare Akbaş şimdilerde özel hayatıyla çok konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan Sitare Akbaş nikah içinse gün sayıyor. Sitare Akbaş ile O Kız adlı diziyle tanınan Cengiz Orhonlu, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Ünlü çiftin, 3 Ağustos’ta İstanbul’da yakın dostlarının katılacağı bir törenle nikah masasına oturacağı öğrenildi.

ÜNLÜ AİLENİN TORUNU ÇIKTI

Akbaş'ın nişanlısı Cengiz Orhonlu'nun usta sanatçı Kamuran Akkor'un torunu olduğu ortaya çıktı.

Cengiz Orhonlu, 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Orhonlu, birçok tiyatro oyununda yer aldı. O Kız dizisiyle tanınan ünlü isim, sonrasında farklı projelerde de boy gösterdi.