Akın Akınözü'nden büyük itiraf! Serra Arıtürk'e bakın ne demiş

Son dönemde sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Veliaht, güçlü hikâyesi ve oyuncu performanslarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Dizinin başrol oyuncuları Akın Akınözü ve Serra Arıtürk, verdikleri röportajda setten eğlenceli bir anıyı paylaştı.

O SORU DOĞAÇLAMAYMIŞ!

Akın Akınözü, dizinin 19. bölümünde yer alan ve Serra Arıtürk’ü sırtına aldığı sahnede söylediği “Kilo mu aldın sen?” repliğinin senaryoda yer almadığını, tamamen doğaçlama olduğunu açıkladı. Akınözü, bu sözlerle partneri Serra Arıtürk’le set ortamında tatlı bir şekilde uğraştığını itiraf etti.

İkilinin bu samimi açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.