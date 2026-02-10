MAGAZİN

Akın Akınözü'nden büyük itiraf! Serra Arıtürk'e bakın ne demiş

Reytingleri yükselişe geçen Veliaht dizisinin başrolleri Akın Akınözü ve Serra Arıtürk, verdikleri röportajda çok konuşulan bir sahnenin doğaçlama olduğunu açıkladı. Set ortamındaki eğlenceli anlar ve merak uyandıran doğaçlama sahnesi haberimizde...

Çiğdem Berfin Sevinç

Son dönemde sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Veliaht, güçlü hikâyesi ve oyuncu performanslarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Dizinin başrol oyuncuları Akın Akınözü ve Serra Arıtürk, verdikleri röportajda setten eğlenceli bir anıyı paylaştı.

Akın Akınözü nden büyük itiraf! Serra Arıtürk e bakın ne demiş 1

O SORU DOĞAÇLAMAYMIŞ!

Akın Akınözü, dizinin 19. bölümünde yer alan ve Serra Arıtürk’ü sırtına aldığı sahnede söylediği “Kilo mu aldın sen?” repliğinin senaryoda yer almadığını, tamamen doğaçlama olduğunu açıkladı. Akınözü, bu sözlerle partneri Serra Arıtürk’le set ortamında tatlı bir şekilde uğraştığını itiraf etti.

İkilinin bu samimi açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

