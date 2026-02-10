MAGAZİN

Uzak Şehir Cihan ölümle burun buruna geldi! Uzak Şehir 50. bölüm fragmanı

Her hafta reyting listelerinde zirveye oynayan Uzak Şehir, son bölümde Cihan’ın uçuruma yuvarlanmasıyla izleyiciyi ekran başına kilitledi. Büyük merak uyandıran finalin ardından gözler Uzak Şehir 50. bölüm fragmanına çevrildi; yeni bölümde yaşanacak gelişmeler şimdiden heyecan yarattı.

Uzak Şehir Cihan ölümle burun buruna geldi! Uzak Şehir 50. bölüm fragmanı

Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından Uzak Şehir, güçlü hikâyesi ve sürpriz gelişmeleriyle izleyiciyi her bölümde ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolde olduğu Uzak Şehir 49. bölümde neler oldu? Uzak Şehir Cihan öldü mü? Uzak Şehir’de dengeleri altüst eden son bölümün ardından yeni bölüm merakı da giderek arttı.

Uzak Şehir Cihan ölümle burun buruna geldi! Uzak Şehir 50. bölüm fragmanı 1

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ!

Uzak Şehir’in 9 Şubat'ta ekrana gelen 49. bölümünde mahkemeye sunmak için gösterilecek olan kritik video kaydının boşa çıkması, Cihan’ı öfkeden deliye döndürdü. Alya’nın bu hareketinin Boran’ı kendisine daha da yakınlaştırmasından korkan Cihan’ın tepkisi aralarını açar.

Uzak Şehir Cihan ölümle burun buruna geldi! Uzak Şehir 50. bölüm fragmanı 2

Alya, araçta birlikte olduğu Boran’ı artık onunla olamayacağına son kez ikna etmeye çalışsa da Boran kıskançlık krizine girerek Alya’nın sözlerini dinlemez. Öfkesine yenilen Boran, Alya’dan ne kadar nefret ettiğini dile getirirken, onu serbest bırakması hâlinde Alya’nın Cihan’a koşacağını düşünerek bu fikre de yanaşmaz. Kontrolden çıkan olaylar zincirinde araç hızla uçuruma doğru ilerlerken, son anda Cihan yolu keser. Nefes kesen final sahnesinde ise Cihan’ın uçuruma yuvarlanması izleyicileri şoke eder.

Uzak Şehir Cihan ölümle burun buruna geldi! Uzak Şehir 50. bölüm fragmanı 3

UZAK ŞEHİR CİHAN ÖLDÜ MÜ?

Uzak Şehir son bölümdeki final sahnesi yürekleri ağza getirdi. Dizi sonunda fragman yayınlandı. Fragmanda Alya'nın Cihan'ı kazalı araçtan çıkarmaya çalıştığı anlar yüreklrei dağladı.

Uzak Şehir Cihan ölümle burun buruna geldi! Uzak Şehir 50. bölüm fragmanı 4
Dizinin fragmanı sonrası seyirciler X'te pek çok yorumda bulundu. Seyirci final sahnesinin fragmana girmesini eleştirirken kimi ise Cihan'ın akıbetini merak etti. Cihan'ın fragmanda yer almaması X'te "Cihan nerede?" sorusunu beraberinde getirdi.

Son bölüm yine seyirciyi ikiye böldü. Dizinin artık sıkıcı olmaya başladığı eleştirileri de yapıldı.

Uzak Şehir 50. bölüm fragmanı:

