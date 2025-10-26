MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Akın Akınözü’nün dayısı toprağa verdi! Cenazede akılalmaz olay: Fotoğrafı öpüp...

Oyuncu Akın Akınözü dayısı Emre Kerem Arın'ı kaybetti. Annesinden sonra dayısını da toprağa veren oyuncunun bir hayranlığı akıllar durgunluk veren anlara imza attı. Camii avlusunda bulunan bir hayran önce cenazedeki resmi öptü ardından ise bakın acılı aileye ne sordu.

Akın Akınözü’nün dayısı toprağa verdi! Cenazede akılalmaz olay: Fotoğrafı öpüp...
Kubra Akalın

Annesi Özlem Akınözü'nü geçtiğimiz yıl toprağa veren oyuncu Akın Akınözü büyük bir acı daha yaşadı. Veliaht dizisi ile ekrana dönen oyuncu, dayısı Emre Kerem Arın'ı da kaybetti.

Veliaht dizisinde başrol olan oyuncu Akın Akınözü, dayısına olan son görevini yerine getirmek için camii avlusuna geldi. Akın Akınözü'nün cenazeye gelmediği anlarda ise akılamaz bir olay yaşandı.

Akın Akınözü’nün dayısı toprağa verdi! Cenazede akılalmaz olay: Fotoğrafı öpüp... 1

Cenaze törenine katılan oyuncunun hayranı bir kadın merhumun resmini öpüp “Akın Bey de gelecek mi?” diye sordu. Kadın bununla da kalmadı acı ailenin yanından ayrılmayarak "Ben çok seviyordum onu. Ben sizi takip ediyorum Instagram'da" dedi.

Akın Akınözü’nün dayısı toprağa verdi! Cenazede akılalmaz olay: Fotoğrafı öpüp... 2

Sosyal medyada bu anlar hızla yayıldı ve "Allah akıl fikir versin!", "Fotoğrafı neden öptü?", "Bu ne saçmalık", "Bugün de başkasına adına utandık" tepkileri geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korkutan iddia! Yaşı yeniden gündeme geldiKorkutan iddia! Yaşı yeniden gündeme geldi
O yayınlara daha fazla dayanamadı! O yayınlara daha fazla dayanamadı!

Anahtar Kelimeler:
Akın Akınözü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.