Akın Akınözü’nün dayısı toprağa verdi! Cenazede akılalmaz olay: Fotoğrafı öpüp...

Annesi Özlem Akınözü'nü geçtiğimiz yıl toprağa veren oyuncu Akın Akınözü büyük bir acı daha yaşadı. Veliaht dizisi ile ekrana dönen oyuncu, dayısı Emre Kerem Arın'ı da kaybetti.

Veliaht dizisinde başrol olan oyuncu Akın Akınözü, dayısına olan son görevini yerine getirmek için camii avlusuna geldi. Akın Akınözü'nün cenazeye gelmediği anlarda ise akılamaz bir olay yaşandı.

Cenaze törenine katılan oyuncunun hayranı bir kadın merhumun resmini öpüp “Akın Bey de gelecek mi?” diye sordu. Kadın bununla da kalmadı acı ailenin yanından ayrılmayarak "Ben çok seviyordum onu. Ben sizi takip ediyorum Instagram'da" dedi.

Sosyal medyada bu anlar hızla yayıldı ve "Allah akıl fikir versin!", "Fotoğrafı neden öptü?", "Bu ne saçmalık", "Bugün de başkasına adına utandık" tepkileri geldi.