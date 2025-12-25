MAGAZİN

Ela Rümeysa Cebeci'nin ablası isyan etti: Şamil Tayyar, İsmail Saymaz ve Özlem Gürses'e yanıt verdi

Tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin ablası, Nevşin Mengü'yü aradı. Cebeci'nin ailesi Şamil Tayyar, İsmail Saymaz ve Özlem Gürses'in sözlerine sitem etti.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 17 Aralık'ta İstanbul Adalet Sarayı'nda verdiği ifadenin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandı.

Ela Rümeysa Cebeci'nin özel hayatına dair sosyal medyada pek çok iddia gündeme geliyor. Spikerin özel hayatı TV kanallarında da konuşuluyor. Son olarak Ela Rümeysa Cebeci'nin ablası Nevşin Mengü'yü aradı. Mengü yayınında bu konuşmanın detaylarını aktardı.

Nevşin Mengü; "Medyada konuşulan şeylerin yüzde 99'u gerçek değil. Özellikle basına çok bozulmuş, o kadar doğru değil ki, isimleri de zikredin lütfen diyor. 'Şamil Tayyar 'İtirafçı oldu, savcının yanında' dediğinde ben Silivri'deydim, Ela avukatıyla görüşüyordu. Şok oldum' dedi. Neden acaba böyle doğrulamadan bu bilgileri veriyor. Ela kadın olduğu için çifte standarta maruz bırakıldığını düşünüyor" dedi.

"ANNEM BABAM ELA'NIN ARKASINDA"

Daha sonra ise konuşmasında şu ifadeleri aktardı:

"İsmail Saymaz'a çok bozuldum diyor. Ela'nın testiyle ilgili 'Bir kolonya içmediği kalmış' dedi ama Sadettin Saran hakkında 'Ailesinin bileceği iş, özelidir' diyor. Yine-Özlem Gürses'e bozulduğunu söyledi. 'Sekspiyonaj' yorumuna çok üzüldük diyor. Biz aile olarak Ela'nın arkasındayız. Annem babam muhafazakar ama Ela Rümeysa'ya güveniyor. Ela, devlete güvendiği için telefonunun şifresini savcılığa verdi. Bir şey olmadığı ortaya çıksın diye telefonunu verdi diyor."

Ela Rümeysa Cebeci
Ela Rümeysa Cebeci
