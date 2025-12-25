MAGAZİN

Semiramis Pekkan akciğer kanseri oldu! 'Elektronik sigara'ya dikkat çekti

Akciğer kanseriyle mücadele Semiramis Pekkan, elektronik sigara ve tütün kullanımının zararlarına dikkat çekti. Semiramis Pekkan, takipçilerine uyarıda bulundu.

Eylül ayında akciğer kanseri teşhisi konulan usta sanatçı Semiramis Pekkan, bir süredir mücadele ettiği hastalığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YouTube kanalı üzerinden takipçilerine seslenen Pekkan, özellikle tütün ürünleri ve elektronik sigaralar konusunda önemli uyarılar yaptı.

Semiramis Pekkan, yayımladığı videoda doktorunun kendisine verdiği bilgileri paylaşarak geçmişte kullandığı tütün ürünlerinin hastalığında etkili olduğunu söyledi. Pekkan, bu deneyimini başkalarının yaşamaması için konuştuğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Doktorum daha önce kullandığım tütünün hastalığımda etkili olduğunu söyledi. Lütfen tütün ile ilgili bir şeye dokunmayın. Elektronik sigaralar da zararlı ve belki daha fazla zararlıymış. Bir yerde bunun hesabı çıkıyor. Buna başladığım zaman normal geliyordu zararını bilmiyorduk ama şimdi zararlarını açık açık görüyoruz. Sağlıksız ve yapmayın."

