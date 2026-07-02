Akın Akınözü'nün partneri Merjem Siljak oldu!

Muhteşem Yüzyıl’ın yönetmenleri Taylan Biraderler’in yöneteceği atv’nin Bozdağ Film imzalı “Aşk ve Taht” dizisinin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Dizinin başrol kadın karakteri Destina için geniş çaplı arayış vardı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Pınar Deniz’den Afra Saraçoğlu’na kadar birçok ünlü yerli ve yabancı oyuncuyla görüşülmüş ve sonunda yeni bir yüz seçilmesine karar verilmişti.

TRT TABİİ’NİN DİZİSİNDE OYNADI

Son gelen bilgilere göre Alaaddin Keykubat’a hayat verecek olan Akın Akınözü’nün partnerine yeni bir değişiklik olmazsa Bosnalı Merjem Šiljak hayat verecek.

Bir süredir Bozdağ Platoları’nda provalara katılan Šiljak daha önce TRT tabii’nin 2023’te yayınlanan “Koyu Beyaz” adlı dizisinde rol almıştı.

Böylece Taylan Biraderler, Meryem Uzerli’den sonra ikinci kez dönem işinde yurt dışından gelen Meryem adlı bir oyuncuyla çalışacak.