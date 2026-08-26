MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Akın Akınözü, Sultan Alaeddin Keykubat rolü için aylarca hazırlandı

ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Taht’ın ilk fragmanı büyük ses getirirken, Sultan Alaeddin Keykubat’ı canlandıran Akın Akınözü’nün rolü için geçirdiği zorlu hazırlık süreci de dikkat çekti. Ünlü oyuncunun aylar süren binicilik, okçuluk ve dövüş eğitimleriyle bambaşka bir görünüme kavuşması merak uyandırdı.

Akın Akınözü, Sultan Alaeddin Keykubat rolü için aylarca hazırlandı

atv’nin yeni dizisi, Bozdağ Film imzalı, Aşk ve Taht’ın yayınlanan ilk fragmanı, kısa sürede büyük ses getirdi. Anadolu Selçuklu Devleti’nin en güçlü döneminin ekrana geleceği dizide Sultan Alaeddin Keykubat karakterine hayat verecek olan Akın Akınözü, ilk görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekerken, rolü için 5 aydır yoğun bir hazırlık sürecinden geçti.

Akın Akınözü, Sultan Alaeddin Keykubat rolü için aylarca hazırlandı 1

Nisan ayından bu yana Alaeddin Keykubat karakterine hazırlanan Akınözü, hem fiziksel hem de tarihî açıdan kapsamlı bir çalışma yürüttü. Başarılı oyuncu, Sultan Alaeddin Keykubat’ın savaşçı kimliğini ve hükümdar duruşunu ekrana güçlü biçimde yansıtmak için alanında uzman eğitmenlerden binicilik, yakın dövüş, okçuluk ve crossfit eğitimleri aldı.

Akın Akınözü, Sultan Alaeddin Keykubat rolü için aylarca hazırlandı 2

Yalnızca fiziksel hazırlıkla sınırlı kalmayan Akınözü, karakterin dramatik derinliği üzerine de özel çalışmalar yaptı.

Akın Akınözü, Sultan Alaeddin Keykubat rolü için aylarca hazırlandı 3

Yönetmenler Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay ile karakterin duygu dünyası, dönüşümü ve hikâye içindeki yolculuğu üzerine çalışan başarılı oyuncu, ayrıca Aşk ve Taht’ın tarih danışmanlarından karakterin tarihi boyutu, dönemin sosyolojik haritası ve dönem sofra adabı üzerine eğitimler alarak Sultan Alaeddin Keykubat’ı yaşadığı çağın ruhuyla birlikte ekrana taşımak için titiz bir hazırlık süreci geçirdi.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Can Polat'ın kızından olay iddialar! Evde kavga çıktı ardından...Can Polat'ın kızından olay iddialar! Evde kavga çıktı ardından...
Melis İşiten ile poz verdi, yorum yağdı: 'Boşanma yaramış'Melis İşiten ile poz verdi, yorum yağdı: 'Boşanma yaramış'

Anahtar Kelimeler:
Akın Akınözü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Kanada'dan ABD'ye misilleme! "Müzakere konusu değil"

Kanada'dan ABD'ye misilleme! "Müzakere konusu değil"

TFF'den yabancı kuralında flaş değişiklik!

TFF'den yabancı kuralında flaş değişiklik!

3 ay tatil yapıp ülkeye dönünce gitmeye karar verdi! Türkiye'yi terk etme sebebi...

3 ay tatil yapıp ülkeye dönünce gitmeye karar verdi! Türkiye'yi terk etme sebebi...

Uzman açıkladı: "Gizli gizli altın depoluyorlar"

Uzman açıkladı: "Gizli gizli altın depoluyorlar"

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otel ve pansiyonlarda yeni kurallar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otel ve pansiyonlarda yeni kurallar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.