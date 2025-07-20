Ala Tokel'in eski aşkıydı! Futbolcu Bertuğ Yıldırım'un yeni sevgilisi ortaya çıktı

Futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel'in aşk yaşaması gündem olmuştu. Çift o dönem parmağındaki yüzüklerle dikkat çekmiş, evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlandıkları yorumları yapılmıştı.

Ala Tokel o günlerde "Bu aileler arasında yapılmış bir şey değil. Biz aramızda sevgimizin simgesi olarak yüzük taktık. Doğru zamanda umuyorum ki evlendiğim kişi Bertuğ olur. İnşallah. Şu an her şey harika gidiyor. Yurt dışında hangi takıma giderse ben de yanında gitmeyi düşünüyorum" demişti.

Ancak bu aşk kısa sürdü; Bertuğ Yıldırım ve Ala Tokel ayrıldı. Ala Tokel'in ayrılık sonrası "Buradan da engellendin koçum" göndermesi yaptığı Bertuğ Yıldırım yeni aşka yelken açtı.

ORIANA CORREİA GOMEZ İLE AŞKINI İLAN ETTİ

Bertuğ Yıldırım Miss Universe Spain yarışmasının finalistleri arasında yer alan Oriana Correia Gomes ile aşk yaşıyor.

Güzel modelin sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan bu sürpriz aşk, gündeme bomba gibi düştü.