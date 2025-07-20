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Ala Tokel'in eski aşkıydı! Futbolcu Bertuğ Yıldırım'un yeni sevgilisi ortaya çıktı

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım ile kendisinden yedi yaş büyük sosyal medya fenomeni Ala Tokel'in aşk yaşaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Ayrılık sonrası futbolcu gönlünü o güzele kaptırdı.

Ala Tokel'in eski aşkıydı! Futbolcu Bertuğ Yıldırım'un yeni sevgilisi ortaya çıktı
Kubra Akalın

Futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel'in aşk yaşaması gündem olmuştu. Çift o dönem parmağındaki yüzüklerle dikkat çekmiş, evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlandıkları yorumları yapılmıştı.

Ala Tokel o günlerde "Bu aileler arasında yapılmış bir şey değil. Biz aramızda sevgimizin simgesi olarak yüzük taktık. Doğru zamanda umuyorum ki evlendiğim kişi Bertuğ olur. İnşallah. Şu an her şey harika gidiyor. Yurt dışında hangi takıma giderse ben de yanında gitmeyi düşünüyorum" demişti.

Ala Tokel in eski aşkıydı! Futbolcu Bertuğ Yıldırım un yeni sevgilisi ortaya çıktı 1

Ancak bu aşk kısa sürdü; Bertuğ Yıldırım ve Ala Tokel ayrıldı. Ala Tokel'in ayrılık sonrası "Buradan da engellendin koçum" göndermesi yaptığı Bertuğ Yıldırım yeni aşka yelken açtı.

Ala Tokel in eski aşkıydı! Futbolcu Bertuğ Yıldırım un yeni sevgilisi ortaya çıktı 2

ORIANA CORREİA GOMEZ İLE AŞKINI İLAN ETTİ

Bertuğ Yıldırım Miss Universe Spain yarışmasının finalistleri arasında yer alan Oriana Correia Gomes ile aşk yaşıyor.

Ala Tokel in eski aşkıydı! Futbolcu Bertuğ Yıldırım un yeni sevgilisi ortaya çıktı 3

Güzel modelin sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan bu sürpriz aşk, gündeme bomba gibi düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Bertuğ Yıldırım
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