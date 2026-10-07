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Ece İrtem’in ölmeden önce babasına sözleri kahretti! "Beni toprağa sen koyacaksın"

Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterini canlandıran Ece İrtem’in ani ölümü ailesini kahretmişti. Acılı aile kızlarının kaybına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Ece İrtem'in babasına söylediği sözler de gündeme geldi.

Ece İrtem’in ölmeden önce babasına sözleri kahretti! "Beni toprağa sen koyacaksın"

“Kızılcık Şerbeti” dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle yıldızı parlayan Ece İrtem, 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetmişti.

Ece İrtem'in ailesi ilk kez kameraların karşısına geçti. Babası Vural İrtem ve annesi Nuriye İrtem, kızlarının son günlerini ATV Haber'e anlattı.

Ece İrtem’in ölmeden önce babasına sözleri kahretti! "Beni toprağa sen koyacaksın" 1

Emekli savcı Vural İrtem, kızının ölümünden bir gün önce kendisine söylediği sözleri paylaştı. Ece İrtem'in babasına, “Biliyor musun, sen ölmeyeceksin. Beni toprağa sen koyacaksın” dediği belirtildi.

Kızının sözleri karşısında şaşkınlık yaşadığını anlatan Vural İrtem, "Çıldırdım. Kızım ne diyorsun bilmediğimiz bir şeyler mi var? Yok ben görüyorum" Allah düşmanınım başına vermesin evlat acısını" dedi.
Ece İrtem’in ölmeden önce babasına sözleri kahretti! "Beni toprağa sen koyacaksın" 2

Anne İrtem ise, "Bana baktı. Anne ben öldüğümde sen bu evde mutlu yaşar mısın dedi. Ben de saçmalama Ece dedim. Bu ev seninle çok güzel, sen olmadan bu evi ne yapacağım dedim. Demek ki içine doğmuş bir şeyler" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ece İrtem
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