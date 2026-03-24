Aleyna Kalaycıoğlu tutuklandı Beria Özden sessiz kalmadı: Onu rezil edebilirdim

MYNET DETAY- Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu tutuklandı. Survivor ile tanınan Aleyna'nın özel hayatı gündemde. Survivor'da yarıştığı dönemde Yunus Emre ile samimiyetiyle gündeme gelen Aleyna'ya o dönem Beria Özden tepki göstermişti.

Yunus Emre Özden'in o dönemki eşi Beria Özden iletişim ödülü sırasında "Aleyna'dan uzak dur" diyerek uyarıda bulunmuştu.

Aleyna'nın tutuklanması sonrasında şimdilerde kendi soyadını kullanan ve değişimiyle dikkat çeken Beria Gözen'e mesaj yağdı. Yunus Emre'nin eski karısı Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şunları söyledi:

"Mesajları okuyorum. Evet, ben de bu kadarını tahmin edemezdim. Ama benim bildiğim şeyler çok farklı konularla ilgiliydi. İsteseydim onu çok farklı şekillerde rezil edebilirdim, her şeyi ortaya çıkarabilirdim ama yapmadım. Bu yüzden o dönem biraz yanlış anlaşıldım belki, ama zaten birçok kişi durumun farkındaydı. Hak ettiğini yaşasın. Şimdi söyleyeceğim tek şey bu... Hatta cezaevinden birbirlerine mektup atsınlar."