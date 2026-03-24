Aleyna Kalaycıoğlu ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun aylık gelirleri ne kadar?

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın ölümüne sebep olan Alaattin Kadayıfçıoğlu ve sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu tutuklandı. İkilinin emniyetteki ifadeleri de ortaya çıktı.

Aleyna Kalaycıoğlu’nun yeni sevgilisi olan Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun aylık geliri de ortaya çıktı.

İş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu olan Alaattin Kadayıfçıoğlu ifadesinde, aylık gelirinin 600 bin TL olduğunu belirtti.

Survivor ile tanınan ve yarışma sonrası şarkıcı olarak kariyerine devam eden Aleyna Kalaycıoğlu ise ifadesinde aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu söyledi.

Sosyal medyada Aleyna ve sevgilisinin aylık geliri de konuşulmaya başlandı.

Öte yandan Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca büyük bir şok geçirdi. ‘Ben şimdi cezaevine mi gireceğim?’ diyerek şaşırdı.