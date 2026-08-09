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Bunu kimse bilmiyordu! Nagihan Karadere açıkladı: Survivor'da yasak...

Uzun yıllardır Survivor'a katılan Nagihan Karadere Survivor'da yasak olan bir şeyi açıkladı. Kimsenin bilmediği bu detay X'te de konuşuldu.

Bunu kimse bilmiyordu! Nagihan Karadere açıkladı: Survivor'da yasak...

Survivor 2026 ikincisi Nagihan Karadere, Sibel Arna'nın YouTube programına konuk oldu. 5 kez Survivor'a katılan Nagihan programda ilginç bir yasağı dile getirdi.

Bu sene yarışmada çok fazla açlık yaşayan Nagihan Karadere "Aslında doğada bulduğumuz şeyleri yememiz de yasak. Mesela patates..." dedi.

Bunu kimse bilmiyordu! Nagihan Karadere açıkladı: Survivor da yasak... 1

Bu bilgi Survivor seyircisini bir hayli şaşırttı. Yarışmacı "Bir kök var aslında. Tatlı patates deniliyor. Afrika patatesi. Daha doğrusu böyle şeker pancarı görünümünde kırmızı takıma gittiğimde işte bulduk ama yedirmiyorlar. İşte o yasak diyorlar ya. Doğadan bulduğumuz da yasak. Şartlar çok zor. Açlık sebebiyle bırakma noktasına geldim" açıklamasını yaptı.

Bunu kimse bilmiyordu! Nagihan Karadere açıkladı: Survivor da yasak... 2

Yaşadığı zorluğa rağmen Survivor'ı çok sevdiğini söyleyen yarışmacı "Ölene kadar giderim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Nagihan Karadere
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