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Aleyna Tilki'nin bayram tarzı! Süper minisiyle sahnede boy gösterdi

Son dönemde sahnelerden uzak kalan Aleyna Tilki bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. Süper minisiyle sahnede boy gösteren Tilki enerjisiyle ve keyifli halleriyle hayranlarından tam not aldı.

Aleyna Tilki'nin bayram tarzı! Süper minisiyle sahnede boy gösterdi
Kubra Akalın

Aleyna Tilki, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı. Tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, bayram coşkusunu hayranlarıyla birlikte yaşadı.

Sahnede kendisini dinlemeye gelen hayranlarının bayramını kutlayan şarkıcı, dansları ve performansıyla kendisine hayran bıraktı.

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Süper minisiyle sahnede yerinde duramayan Tilki geçtiğimiz günlerde Volkan Konak'ın acı haberini alınca hemen hastaneye koşan isimler arasındaydı.

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SAHNELERDEN UZAK KALMIŞTI

Aleyna Tilki uzun süre sahnelerden uzak kalmasıyla gündeme gelmişti. Tilki, "Birileri benim sahne yapmamı ve bu işten ekmek kazanmamı istemiyor. Tanıdık birileri bunlar. Sektörü domine eden insanlar. Başka sanatçıları kayırmak için yapıyorlar bunu. İsimlerini vermek istemiyorum, çünkü bu onlara yarar. Ama çok canımı sıkarlarsa çocukken başıma nelerin geldiğini anlatacağım. Kaç kere ölümden döndüm sahnede. Hiç kimse canımı umursamadı" demişti.

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Aleyna Tilki
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