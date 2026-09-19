Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Gözaltı süreleri uzatılmıştı! 6 isim daha serbest bırakıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen ilk soruşturmada 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında oyuncu Aras Bulut İyinemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun'un da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'Uyuşturucu madde kullanma ve temini', 'Fuhuşa aracılık etme', 'Şantaj' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından yürütülen ikinci soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa gözaltına alındı. İki soruşturma kapsamında toplam 21 şüpheli gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik düzenlenen 'uyuşturucu' operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden Aras Bulut İyinemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu ise adliyeye sevk edildi.

GÖZALTI SÜRELERİ UZATILMIŞTI

İkinci soruşturmada gözaltına alınan Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa’nın gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenilmişti. Burak Doğan'ın haberine göre bu isimlerde ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.