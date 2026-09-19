MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Gözaltı süreleri uzatılmıştı! 6 isim daha serbest bırakıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 2 ayrı uyuşturucu soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltı süresi uzatılan 6 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Gözaltı süreleri uzatılmıştı! 6 isim daha serbest bırakıldı
Öznur Yaslı İkier

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen ilk soruşturmada 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında oyuncu Aras Bulut İyinemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun'un da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'Uyuşturucu madde kullanma ve temini', 'Fuhuşa aracılık etme', 'Şantaj' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından yürütülen ikinci soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa gözaltına alındı. İki soruşturma kapsamında toplam 21 şüpheli gözaltına alındı.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Gözaltı süreleri uzatılmıştı! 6 isim daha serbest bırakıldı 1

Ünlülere yönelik düzenlenen 'uyuşturucu' operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden Aras Bulut İyinemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu ise adliyeye sevk edildi.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Gözaltı süreleri uzatılmıştı! 6 isim daha serbest bırakıldı 2

GÖZALTI SÜRELERİ UZATILMIŞTI
İkinci soruşturmada gözaltına alınan Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa’nın gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenilmişti. Burak Doğan'ın haberine göre bu isimlerde ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Gözaltı süreleri uzatılmıştı! 6 isim daha serbest bırakıldı 3

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski eşi ve Seray Kaya'yı bir kez daha ifşa etti! ''Evli adam avcısı''Eski eşi ve Seray Kaya'yı bir kez daha ifşa etti! ''Evli adam avcısı''
Arkasını dönünce olay oldu: 'Bez bağlamış gibi'Arkasını dönünce olay oldu: 'Bez bağlamış gibi'

Anahtar Kelimeler:
Hazal Filiz Küçükköse uyuşturucu ünlü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

Silivri'deki koğuşun görüntüleri ortaya çıktı

Silivri'deki koğuşun görüntüleri ortaya çıktı

Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkutan görüntüler!

Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkutan görüntüler!

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme! 3 isim için tutuklama talebi

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme! 3 isim için tutuklama talebi

IBAN'dan para gönderenler dikkat! Bu açıklamayı yazıyorsanız başınız ağrıyabilir

IBAN'dan para gönderenler dikkat! Bu açıklamayı yazıyorsanız başınız ağrıyabilir

Tezmen ve Alkin'in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel"

Tezmen ve Alkin'in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.