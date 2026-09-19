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Kanlı Nigar yıllar sonra geri dönüyor! Başrolü bakın kim kaptı

Türk tiyatrosunun hafızalara kazınan eserlerinden Kanlı Nigar, yepyeni ve iddialı bir müzikal prodüksiyonla yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Onurcan Taş yapımcılığında ODD Entertainment yapımıyla sahnelenecek Kanlı Nigar Müzikali’nin başrolü belli oldu.

Kanlı Nigar yıllar sonra geri dönüyor! Başrolü bakın kim kaptı
Öznur Yaslı İkier

Türk tiyatrosunun hafızalara kazınan eserlerinden Kanlı Nigar, yepyeni ve iddialı bir müzikal prodüksiyonla yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Onurcan Taş yapımcılığında ODD Entertainment yapımıyla sahnelenecek Kanlı Nigar Müzikali’nin başrolü Hülya Avşar oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hülya Avşar, hikâyenin merkezindeki güçlü, çekici, asi ve unutulmaz Nigar karakterine hayat verecek.

Kanlı Nigar yıllar sonra geri dönüyor! Başrolü bakın kim kaptı 1

Klasikleşmiş hikâyeyi bugünün sahne estetiğiyle yeniden yorumlayacak yapım; canlı orkestra, özgün müzikal düzenlemeler, geniş oyuncu ve dansçı kadrosu, görkemli dekor ve kostümleriyle sezonun büyük ölçekli sahne prodüksiyonlarından biri olmaya hazırlanıyor.

KADRO BELLİ DEĞİL
Hülya Avşar’ın ardından Kanlı Nigar Müzikali’nin oyuncu kadrosu ve yaratıcı ekibi önümüzdeki günlerde kademeli olarak açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar
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