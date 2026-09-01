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Reha Muhtar'ın ölümü sonrası çocuklarını alıp köy evine yerleşti! "Yaralarımızı sardık"

Reha Muhtar'ın vefatı sonrası sessizliğe gömülen Deniz Uğur, ikiz çocuklarını alıp şehir hayatını terk etti. Oyuncu köy evinde kurduğu doğayla iç içe yeni yaşamını paylaştı.

Reha Muhtar'ın ölümü sonrası çocuklarını alıp köy evine yerleşti! "Yaralarımızı sardık"

İkiz çocuklarının babası Reha Muhtar'ın vefatının ardından kamuoyundan uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu Deniz Uğur, aylar süren sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından samimi bir açıklama yapan Uğur, çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz ile birlikte şehir kaosundan uzakta, doğayla iç içe kurdukları yeni hayat düzenini paylaştı.

Reha Muhtar ın ölümü sonrası çocuklarını alıp köy evine yerleşti! "Yaralarımızı sardık" 1

Bir köy evine yerleşerek iyileşme sürecine girdiklerini belirten oyuncu şunları yazdı:
"Çok şükür ailece iyiyiz. Sadece bu yazı kendi aramızda, yaralarımızı sarıp iyileşerek, sakin ve huzurlu geçirmek istedik. Çok da iyi geldi bize. Toprakla uğraştık, köy evimizde yetiştirdiğimiz taze sebzeleri yedik, samimi komşularımız ve gönülden sevdiklerimizle, az ve öz insanla bir arada olduk. Şehrin kaosundan uzak kalıp her sabah bülbül sesiyle uyanmak ve dönüşüm sürecindeki dünya keşmekeşini uzaktan izlemek bence en doğrusuydu. Hiçkimse her şeyi birden aynı anda çözemez, bazen olayları teker teker ele almak gerekir. Ben de bunu yaptım."

Reha Muhtar ın ölümü sonrası çocuklarını alıp köy evine yerleşti! "Yaralarımızı sardık" 2

"İÇİM RAHAT"

Oyuncu açıklamasında "Hamdolsun bir aradayız, sağlıklıyız ve değişen koşullara uyum sağlayacak şekilde hizalanıp hayatı yeniden yapılandırıyoruz. İçim rahat, çünkü gerçeği biliyorum; Kul plan yapsa da nihayetinde hiç şüphesiz Allah’ın dediği olur. Sayısız tecrübeyle sabittir, hep öyle olmuştur, hep de öyle olacaktır" dedi.

CENAZEYE GİTMEMİŞTİ

Reha Muhtar'ın vefatının ardından, geçmişte kişisel sosyal medya hesabından yaptığı vasiyet niteliğindeki paylaşımlar yeniden gündem olmuştu. Muhtar, "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" ifadelerini kullanmıştı.

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Deniz Uğur Reha Muhtar
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