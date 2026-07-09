Ali Ağaoğlu'ndan 6. çocuğu için kutlama yemeği! Tam 1 milyon lira ödedi

Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu bir süredir özel hayatıyla magazin manşetlerinde yer alıyor. Dört farklı kadından beş çocuğu; beş de torunu olan Ali Ağaoğlu'nun 72 yaşında bir kez daha baba olmaya hazırlandığı öğrenilmişti.

Ali Ağaoğlu'nun 15 yıldır birlikte olduğu kendisinden 36 yaş küçük sevgilisi 2007 Miss Model of Turkey birincisi Bige Yıldırımer'in 3 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Ali Ağaoğlu, geçtiğimiz hafta rotayı Ege’ye çevirdi. Yoğun iş temposuna kısa bir ara veren ünlü iş insanı, Bige Yıldırımer’i Bodrum’a götürdü.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu, hamile olan sevgilisi ile Güllük'te demirlediği teknesinde tatil yaptı. Ağaoğlu'nun orada ünlü bir restoranda Bige Yıldırımer'in hamileliği için bir kutlama yemeği verdiği öğrenildi.

Bige Yıldırımer ve birkaç yakın dostuyla birlikte bebek kutlaması yapan Ağaoğlu'nun bu kutlama için 1 milyon TL'lik hesap ödediği ortaya çıktı.

Çiftin yakın çevresi, Ali Ağaoğlu'nun yeniden baba olacağını öğrendiği ilk andan beri adeta ayaklarının yere basmadığını ve bebeğin gelişi için şimdiden büyük bir heyecanla hazırlıklara başladığını belirtti