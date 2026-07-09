Cemre Baysel iyileşir iyileşmez soluğu Bodrum'da aldı

Cemre Baysel, geçtiğimiz yıl göğsünde bulunan ve sekiz yıldız büyümeye devam eden kitleyi aldırmak için ameliyat olmuştu. Oyuncu Güller ve Günahlar sezon arasına girince bir ameliyat daha oldu.

Cemre Baysel, "Küçük bir operasyon geçireceğim. Kadın hastalığıyla ilgili olacak. Sevenlerim benden duysun. Tatil planımda ameliyat olacağım" demiş daha sonrası ameliyattan çıkar çıkmaz pozlarını paylaşmıştı.

Gazetemagazin'in haberine göre; oyuncu iyileşir iyileşmez yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Cemre Baysel, Türkbükü sahilinde objektiflere yansıdı.

Oyuncu, gün boyu bir erkek arkadaşıyla birlikte plajda vakit geçirdi. Deniz kenarında güneşlenmeyi tercih eden Cemre Baysel, sezonun yorgunluğunu attı.