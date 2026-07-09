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Hadise, Jennifer Lopez ile buluştu! Sosyal medya onları konuştu

Hadise, Paris Moda Haftası'nda Jennifer Lopez ile bir araya geldi. İkili, etkinlik sırasında bir süre sohbet etti. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hadise, Jennifer Lopez ile buluştu! Sosyal medya onları konuştu
Öznur Yaslı İkier

Paris Moda Haftası, moda dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak bu yıl da dünyaca ünlü isimleri ağırlıyor. Etkinlik için Paris'e giden Jennifer Lopez, defileyi ön sıradan takip etti.

Şarkıcı Hadise de defileyi en ön sıradan takip eden isimler arasında yer aldı. Hadise, Jennifer Lopez ile aynı sırada oturdu.

Hadise, Jennifer Lopez ile buluştu! Sosyal medya onları konuştu 1

İkilinin el ele tutuşup, tokalaştığı ve zaman zaman gülerek sohbet ettiği anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

Hadise, Jennifer Lopez ile buluştu! Sosyal medya onları konuştu 2

Hadise ile Jennifer Lopez'in o anlarına sosyal medyada; 'bizim kraliçe', 'işte kraliçemiz' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Jennifer Lopez
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