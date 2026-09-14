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Soner Olgun'dan üzen haber! "Beni evime götürün"

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Soner Olgun bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Durumu kötüleşen Olgun yoğun bakıma alındı. Ünlü şarkıcı "Beni evime götürün" deyince eski eşi harekete geçti.

Soner Olgun'dan üzen haber! "Beni evime götürün"
Nebahat Kübra Akalın

“İyi Bayramlar Türkiye”, “Sevda Diye Bir Kuş” gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Soner Olgun'a pankreas kanseri teşhisi konuldu. 67 yaşındaki Olgun uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Soner Olgun'un son sağlık durumu sevenlerini üzdü.

"DURUMU ÇOK KRİTİK"

Soner Olgun'un tedavi sürecinde en büyük destekçisi eski eşi Özlem Koldaş...
Soner Olgun'un kızının annesi, boşanmalarına rağmen yollarını ayırmayan; sahneye birlikte çıkmaya devam ettikleri Özlem Koldaş açıklama yaptı:

"Bildiğiniz gibi Soner Bey bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. 30 Ağustos günü yüksek ateş nedeniyle kendisini hastaneye kaldırdık. 1 Eylül Salı günü kritik durumu nedeniyle yoğun bakıma alındı. Bilinci açık olduğu için kızının kendisini görmesine izin verildi. Kızına ilk söylediği şey ise 'Beni buradan çıkarın' oldu.

Soner Olgun dan üzen haber! "Beni evime götürün" 1

Kendi isteği, doktorlarının değerlendirmesi ve kızlarının imzasıyla yoğun bakımdan normal odaya geçişini sağladık. İki gün sonra ise tek bir isteği vardı: 'Beni evime götürün.' Onun bu isteğini de yerine getirebildik. Evinde ihtiyaç duyabileceği tüm tıbbi koşulları oluşturduk. 24 saat yanında hemşiresi var; ben de başındayım."

Soner Olgun dan üzen haber! "Beni evime götürün" 2

DUA İSTEDİ

Özlem Koldaş devamında "Sevdikleri ve ailesi yanında. Kendisini yormamak adına ziyaretleri çok sınırlı tutuyoruz. Şu anda kendi evinde… Olmak istediği yerde, sevdiklerinin arasında. Onun istediği yerde olmasını sağlayabilmiş olmak benim için çok kıymetli. Durumu çok kritik. Ama şu an bizim için en önemli şey onun huzuru, konforu ve sevgiyi hissetmesi. Sizlerden de tek ricamız, Soner’i dualarınızdan ve güzel dileklerinizden eksik etmemeniz" dedi.
Soner Olgun dan üzen haber! "Beni evime götürün" 3

SONER OLGUN KİMDİR?

1959 yılında Fethiye’de dünyaya gelen Soner Olgun, Bornova Anadolu Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun oldu. İlk albümü “Letafet” ile müzik dünyasına adım attı.

1994 yılında "Her Şey Değişmeli", 1999 yılında "İyi Bayramlar", 2004 yılında "İyi Bayramlar Türkiye" ve 2012 yılında "Sevda Diye Bir Kuş" albümlerini çıkardı.

Kendi adını taşıyan programlarla televizyon kanallarında müzik programları hazırlayıp sunan ünlü sanatçının sözü veya müziği kendisine ait 35 adet eseri bulunuyor. Soner Olgun'un Özlem Olgun ile evliliğinden Elif adında bir kızı var.

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Anahtar Kelimeler:
kanser
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