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Alişan "'Benim karım gece dışarı çıkamaz!' demiştim" deyince Buse Varol tepkisiyle şaşırttı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.03.2025 10:45
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Alişan ile eşi Buse Varol Saba Tümer'e konuk oldu. "'Benim karım gece dışarı çıkamaz!' demiştim" diyerek o dönem söylediği sözleri hatırlatan Alişan'a karısının daha sonra verdiği tepki dikkat çekti.

Alişan "'Benim karım gece dışarı çıkamaz!' demiştim" deyince Buse Varol tepkisiyle şaşırttı

CNBC-e'de yer alan Saba Tümer'le programının konuğu Buse Varol Tektaş ve Alişan çifti oldu. Çift özel hayatlarına dair samimi açıklamalarla da dikkat çekti.

"Evlenmeden önce "Benim karım gece dışarı çıkamaz!" demiştim, Allah çarptı işte" diyerek eşiyle tanışma sürecini anlatan Alişan'ın sözleri ve eşinin tepkileri şaşırttı.

Sette ilk gördüğü anda Buse Varol'a aşık olan Alişan o dönem eşinin ilgisini çekmek için her şeyi yapmış. Alişan sette daha tanışmadıkları dönem bir sohbet sırasında eşinin sözlerini duyunca kendini tutamamış.

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Buse Varol konuşmasında bu anları anlatırken "Konuşurken dedim ki yani benim eşim ileride evleneceksem eğer çıksın dedim erkek arkadaşlarına gece kulübüne de gidebilir, gezebilir ben karışmam ama o da bana karışmayacak dedim. Bir anda Alişan döndü bana 'yok ya sen benim karım olacaksın çıkacaksın gece kulüplerine...' dedi. Ben de sen karın olunca öyle yaparsın ben kendi kocamdan bahsediyorum" ifadelerini kullandı.

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"ŞU ALGIYI BİR KIR"

Alişan ise "Karışmam hiç Allah çarptı sonunda. Evlenmeden önce rahat rahat konuşuyorduk büyük konuşmayacaksın" deyince Saba Tümer kahkahalarını tutamadı.

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Saba Tümer daha sonra ise Buse Varol'a setlere dönüp dönmeyeceğini sordu. Varol senaryoları okuduğunu söylediğinde ise "Patrona da okutuyor musun?" deyince Varol eşini omzundan dürterek "Şu algıyı kır aşkım?" dedi.

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Buse Varol
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