Alişan'dan umre fotoğraflı Filistin paylaşımı! Boykot çağrısında bulundu

Buse Varol ile 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan sosyal medyayı aktif kullanıyor. Gerek özel hayatı gerekse paylaşımlarıyla dikkat çeken Alişan umre fotoğrafıyla İsrail'e ateş püskürdü.

İsrail’e tepki gösteren ünlü şarkıcı, “Cuma günü bütün dualarımız Filistinli kardeşlerimize olsun İnşallah… Sizlerin elinden gelen Allah’a sığınmak, onları kahretsin diye dua etmek, mallarını boykot etmek…” ifadelerini kullandı.

"60 küsur yıldır zulme uğrayan ve topraklarından zorla atılmak istenen; son 2 yıldır ise artık dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan, çocuk, yaşlı, kadın demeden silahsız ve masum insanların üzerine hiç acımadan bomba yağdıran katil İsrail..." diyerek sözlerine başlayan Alişan şunları yazdı:

"Bir tarafta, bırakın bu ateşi durdurmayı, insani yardımların bile oraya ulaşmasını engelleyen dünya… ‘Benim istediğim gibi bir dünya olana kadar herkesi öldürürüm, kimse bana ses çıkaramaz’ demeye kadar varan bir cüret... Bu cüreti maalesef, birlik olmayan ve bütün bunlara sessiz kalan devletler ile başta birlik olamayan Müslümanlar sayesinde buluyorlar. Bizlerin elinden gelen; Allah’a sığınmak, onları kahretsin diye dua etmek ve mallarını boykot etmektir. Bu mübarek Cuma günü biliyoruz ki Yüce Allah, bu yaptıklarının hesabını mahşerde bu iblislerden elbet soracaktır. Bu dünyada da hesap verdiklerini, cezalandırıldıklarını görelim inşallah... Bu mübarek Cuma günü, bütün dualarımız Filistinli kardeşlerimize olsun inşallah."