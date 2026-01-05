MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Alişan'ın kaşları dile düştü! Botoks mu yaptırdı?

Alişan'ın kaşlarını görenler kendini tutamadı; sosyal medyada dile düşen Alişan'dan paylaşım gecikmedi. Alişan'ın botoks yaptırıp yaptırmadığı da merak edildi.

Alişan'ın kaşları dile düştü! Botoks mu yaptırdı?

Hem sahnelerde hem de ekranda olan Alişan, son dönemlerde verdiği kilo ve fit görüntüsünün ardından bu kez estetikle ilgili iddialarla konuşuluyor.

Sosyal medyada yayılan fotoğraf fena dile düştü. Alişan'ın kalkık kaşlarını görenler kendini tutamadı.

Alişan ın kaşları dile düştü! Botoks mu yaptırdı? 1

Alişan'ın yüz hatlarındaki değişiklik için botoks uygulaması yaptırmış olabileceği sosyal medyada konuşuldu.

Sosyal medyada "Kaşları tutamıyoruz", "Bu nasıl botoks", "Püh bu ne hal" yorumları yapıldı.

Alişan ın kaşları dile düştü! Botoks mu yaptırdı? 2

Ünlü şarkıcı çıkan iddialara Instagram hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Alişan fotoğrafını paylaşıp altına 'Kaşlar düştü sakin olalım, her şey yolunda' yazdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TLC'nin Mürsel ve Anna'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Resmen eridiTLC'nin Mürsel ve Anna'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Resmen eridi
Ne makyaj ne filtre! Hadise'nin bu hali konuşuluyorNe makyaj ne filtre! Hadise'nin bu hali konuşuluyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Alişan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.