Alişan'ın kaşları dile düştü! Botoks mu yaptırdı?

Hem sahnelerde hem de ekranda olan Alişan, son dönemlerde verdiği kilo ve fit görüntüsünün ardından bu kez estetikle ilgili iddialarla konuşuluyor.

Sosyal medyada yayılan fotoğraf fena dile düştü. Alişan'ın kalkık kaşlarını görenler kendini tutamadı.

Alişan'ın yüz hatlarındaki değişiklik için botoks uygulaması yaptırmış olabileceği sosyal medyada konuşuldu.

Sosyal medyada "Kaşları tutamıyoruz", "Bu nasıl botoks", "Püh bu ne hal" yorumları yapıldı.

Ünlü şarkıcı çıkan iddialara Instagram hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Alişan fotoğrafını paylaşıp altına 'Kaşlar düştü sakin olalım, her şey yolunda' yazdı.