Alişan karısı Buse Varol'la Umre'ye gitti! İhrama girip poz verdiler

'Dostlar Mahallesi' adlı dizinin setinde tanışarak kısa sürede aşk yaşayan ve 2018 yılında da nikâh masasına oturan Alişan ile Buse Varol, 2019 yılında oğulları Burak'ın doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.

Şimdilerde mutlu evlilikleri ile örnek çiftlerden biri olan Alişan ve Buse Varol Umre'ye gitti. Ünlü çiftin ihrama girip verdikleri pozlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Alişan ve Buse Varol'a sosyal medyada; 'Maşallah', 'Allah kabul etsin', 'Allah dualarınızı kabul etsin', 'Buse çok güzel olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

Alişan; "Evlendikten sonra hep eşimle Umre'ye gitmek istemiştim. Bu sene, o sene. Sevgililer Günü'nde Mekke'de olacağız. Benim için çok özel olacak" demişti.

Buse Varol ise ilk kez Umre'ye gideceğini belirterek; "Alişan, 'Gidelim mi?' dediğinde çok mutlu oldum ve inanılmaz heyecanlandım" şeklinde konuşmuştu.