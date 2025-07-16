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Alison Brie ve Dave Franco çifti sosyal medyayı salladı! Sevgilisinin ayak tırnaklarını kesti

Hollywood’un sevilen çiftlerinden Alison Brie ve Dave Franco, Los Angeles’ta parkta görüntülendi. Brie’nin çimlerin üzerinde otururken eşinin tırnaklarını kesmesi sosyal medyada olay yarattı.

Alison Brie ve Dave Franco çifti sosyal medyayı salladı! Sevgilisinin ayak tırnaklarını kesti
Kubra Akalın

Alison Brie ve Dave Franco, bu kez kariyerleriyle değil özel anlarıyla gündeme geldi. 2011 yılında tanışan ve 2017'de evlenen çift, 14 yıllık ilişkilerinde örnek gösterilen bir birlikteliğe sahip. Ancak ikilinin Los Angeles'ta bir parkta görüntülenmesi, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Güzel havayı değerlendirmek isteyen çift, çimlerin üzerine örtü sererek sakin bir gün geçiriyordu. Ancak parkta onları görenler ilginç bir ana tanık oldu.

Alison Brie ve Dave Franco çifti sosyal medyayı salladı! Sevgilisinin ayak tırnaklarını kesti 1

Alison Brie, çantasından çıkardığı tırnak makasıyla eşi Dave Franco'nun ayak tırnaklarını kesmeye başladı. Bu anlar bir kişi tarafından kayda alındı ve sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede gündem oldu.

Alison Brie ve Dave Franco çifti sosyal medyayı salladı! Sevgilisinin ayak tırnaklarını kesti 2

Bazı kullanıcılar bu görüntüleri fazla özel ve kamusal alana uygun bulmazken, bir kesim de çiftin bu rahat ve içten tavrını oldukça romantik buldu. Ancak sosyal medyada "Midem bulandı", "Bu ne ya çok saçma", "Ay midem kalktı" yorumları da ağırlıktaydı.

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Romantik, çok tatlı bir an!
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Anahtar Kelimeler:
tırnak
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