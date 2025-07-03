Almeda Baylan boşanıyor! Eşine dair söylediği sözler gündem oldu: İhaneti...

Survivor 2025'in diskalifiye olan yarışmacısı Almeda Baylan yarışma sonrası gerek estetikleri gerekse paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Sosyal medyada evliliğiyle gündeme gelen Almeda daha önce bir paylaşımla dikkat çekmişti.

Almeda'nın Kerem'in samimi pozları olay olmuş "Senin eşin yok muydu?" yorumları yağmıştı.

Almeda Baylan ise Instagram'dan kısa bir açıklama yapıp ardından da hikayesini dakikalar içinde sildi. Ercan Baylan ile evli olan Almeda'nın bir süredir yalnız olması gözlerden kaçmıyordu. Çiftten kötü haber geldi.

Kişisel Instagram hesabından açıklama yapan Almeda Baylan, “Ercan ile olan evliliğim an itibari ile bitmiştir. Yarın avukatımla gereken açıklamayı yapacağız. Yarın boşanma davası açılacaktır. Teşekkürler” dedi.

"ÇOK İYİ DEĞİLİM"

Ardından bir video çeken Almeda “Canlarım olayı anlattığımda hepinizin bana hak vereceğinizi düşünüyorum. ‘Hadi gel boşanalım bitsin’ değildi olay. Olay tamamen büyük bir yanlıştı. Ben bunu anlattığımda siz de beni anlayacaksınız. Hiçbir kadının istemeyeceği bir son bu. Kötü bir ayrılık bence. Böyle bitsin istemezdim. Daha güzel boşanabilirdik. Şu an çok iyi değilim” ifadelerini kullandı.

Peş peşe çıklamalar yapan Almeda "Hep darbe yedim" diyerek boşanma kararı aldığı eşini suçladı.