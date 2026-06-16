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Altı Üstü İstanbul 1.bölüm reytingleriyle dikkat çekti!

ATV'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, ilk bölümüyle reytinglerde dikkat çeken bir başarıya imza attı. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle izleyiciden tam not alan dizi, yaz sezonunun en yüksek açılış reytingine ulaşarak sosyal medyada da övgü dolu yorumlar aldı.

Altı Üstü İstanbul 1.bölüm reytingleriyle dikkat çekti!

atv’nin NTC Medya imzalı yeni dizisi “Altı Üstü İstanbul”un ilk böllümü dün akşam ekrana geldi.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi Tüm Kişiler'de 4.45 reytingle ve 16.40 izlenme payıyla 2., AB'de 3.30 reytingle reytingle ve 13.20 izlenme payıyla 3., ABC1'de 4.29 reytingle ve 16.06 izlenme payıyla 3. oldu. “Altı Üstü İstanbul” böylece bu yaz en yüksek açılışı yapan proje oldu.

Sosyal medyada da diziye dair "Çok beğendim" yorumları yağdı.

Altı Üstü İstanbul 1.bölüm reytingleriyle dikkat çekti! 1

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCULARI

Yönetmenliğini Müge Uğurlar’ın üstlendiği dizinin başrollerini Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner’in paylaştığı dizinin geniş oyuncu kadrosunda; Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz paylaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nehir Erdoğan
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