Taşacak Bu Deniz 32. bölüm 2. fragman yayınlandı! Seyirci sitem etti: 'Eski tadı vermeyecek gibi'

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Taşacak Bu Deniz 31. bölümle ekran macerasına ara vermişti. Yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenen fenomen dizi cuma akşamı 32. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak.

Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonu öncesi ikinci fragman gündeme geldi. Dizinin fragmanına Adil’in halası Emriye Hala'nın gelişi damga vurdu. Ayla Baki’nin canlandırdığı Emriye Hala’nın gözünü karartıp dağı patlattığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

**TAŞACAK BU DENİZ 32. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

"Artık kimseyi kurtaramayacaksın!"



Koçari toplanın! Biz bitti demeden bitmez... 💥



Taşacak Bu Deniz 32. Bölüm 2. Fragman yayında.



Taşacak Bu Deniz 2. sezonuyla cuma 20.00'de TRT 1 ekranlarında.@trt1 pic.twitter.com/McIf9CpOCM — Taşacak Bu Deniz (@tasacakbudeniz) September 29, 2026

TEPKİ ÇEKTİ

Taşacak Bu Deniz'in 32. bölüm 2. fragmanı tepkileri de beraberinde getirdi. Sosyal medyada; 'Nene'nin fragmanda başrollerden daha çok sahnesi var', 'Keçileri çok özlemiştik', '3 ay boyunca keçileri görmek istemiştik', 'Eski tadı vermeyecek gibi hissettiriyor', 'Fragmandaki keçiler başrollerden fazla sahne almış', 'Aylarca bunu mu bekledik?' gibi yorumlar yapıldı.

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman'ın yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturuyor. Taşacak Bu Deniz'in senaryosu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem tarafından kaleme alınıyor.