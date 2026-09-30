Bir il Hayko Cepkin'i konuşuyor! Rekortmen oldu

Kuşadası’nda yaşamını sürdüren ünlü rock sanatçısı Hayko Cepkin, Aydın Defterdarlığı’nın açıkladığı gelir vergisi rekortmenleri listesinde yer aldı.

“Bağımsız Müzisyen, Ses Sanatçısı, Konuşmacı, Sunucuların Faaliyetleri” alanında vergi mükellefi olan Cepkin’e 4 milyon 17 bin 346 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Ünlü sanatçı, söz konusu tutarla Aydın genelinde en yüksek gelir vergisi tahakkuk ettirilen 100 mükellef arasında 97. sırada bulunarak listeye girdi.

'SON KONSERLER OLACAK'

Hayko Cepkin geçtiğimiz aylarda, 50'nci yaşına gireceği 11 Mart 2028 tarihi itibarıyla mevcut sahne ve konser konseptini "Kariyerleri doğru yerde doğru zamanda bırakmak gerekiyor" sözleriyle sonlandıracağını açıklamıştı.