Altı Üstü İstanbul 2. bölüm fragmanı: "Bu sefer reyting birincisi olur"

Başrollerinde Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman gibi isimlerin yer aldığı Altı Üstü İstanbul dizisinin 2. bölümü merak ediliyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi ilk bölümüyle Tüm Kişiler'de 4.45 reytingle ve 16.40 izlenme payıyla 2., AB'de 3.30 reytingle reytingle ve 13.20 izlenme payıyla 3., ABC1'de 4.29 reytingle ve 16.06 izlenme payıyla 3. oldu. “Altı Üstü İstanbul” böylece bu yaz en yüksek açılışı yapan proje oldu.

Reytinglerde iddialı giriş yapan Altı Üstü İstanbul dizisinin 2. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Dizi seyircisi "Çok güzel dizi", "Bu sefer reyting birincisi olur", "Yazın en güzel dizisi" yorumlarında bulundu.