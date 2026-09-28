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Altı Üstü İstanbul neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen tarih

Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü yayın akışında yer almayınca izleyiciler "Altı Üstü İstanbul neden yok?" ve "Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularını araştırmaya başladı. Sevilen programın yayın akışı ve yeni bölüm tarihiyle ilgili merak edilen detaylar netleşti.

Altı Üstü İstanbul neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen tarih
Nebahat Kübra Akalın

Geçtiğimiz hafta Uzak Şehir'i reytinglerin zirvesinden indiren Altı Üstü İstanbul yayın akışında yer almadı. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği Altı Üstü İstanbul, bu hafta yayın akışında yer almayınca sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi.

Programın yeni bölümünü bekleyen seyirciler, "Altı Üstü İstanbul neden yok?" ve "Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte yayın takvimine ilişkin merak edilen tüm detaylar...

Altı Üstü İstanbul neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen tarih 1

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NEDEN YOK?

28 Eylül Pazartesi akşamı ATV yayın akışında değişikliğe gidildi. A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı karşılaşma nedeniyle kanalın prime time yayın planı değişince, Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü de bu haftaki yayın akışından çıkarıldı.

Altı Üstü İstanbul neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen tarih 2

Türkiye-İtalya karşılaşması saat 21.45'te başlayacak. Bu nedenle dizinin normal yayın saatinde yeni bölüm ekranlara gelmeyecek.
Altı Üstü İstanbul neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen tarih 3

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NE ZAMAN?

Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü 12 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

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Altı Üstü İstanbul
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