MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Seyirciler arasında kavga çıktı, Zeynep Bastık çıldırdı: "Ayıptır ya"

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Germencik'teki konserinde çıkan kavgaya isyan etti. Bastık seyirciler arasında çıkan kavgaya çok sinirlendi ve sahneden, "Ne yaşıyorsunuz ya? Ne oldu yani bu kadar kavga edecek, ayıptır ya!" diyerek müdahale etti.

Seyirciler arasında kavga çıktı, Zeynep Bastık çıldırdı: "Ayıptır ya"

Geçtiğimiz günlerde evlenen Zeynep Bastık konserlerine tam gaz devam ediyor. Bastık, Aydın'ın Germencik ilçesinde 22'ncisi düzenlenen İncir Festivali'nde konser verdi. Konserin ilerleyen dakikalarında seyirciler arasında kavga çıktı.

Seyirciler arasında kavga çıktı, Zeynep Bastık çıldırdı: "Ayıptır ya" 1

Bastık, yaşananlara çok sinirlendi tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, "Lütfen herkes çocukların olduğunu unutmadan eğlensin. Ne yaşıyorsunuz ya? Ne oldu yani bu kadar kavga edecek?" dedi.
Seyirciler arasında kavga çıktı, Zeynep Bastık çıldırdı: "Ayıptır ya" 2

Zeynep Bastık bir ara "Ayrılın" diye sahneden bağırsa da olmadı.

Seyircinin, "Bana mı söylüyorsun?" sorusuna karşılık Bastık, "Evet, sana söylüyorum. Bu müziğin arasında sen kavga edecek cümleyi nasıl kuruyorsun birbirine zaten yani? Çok acayipsiniz ya, ayıptır ya!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen diziler kapıştı! İşte reyting birincisi...Fenomen diziler kapıştı! İşte reyting birincisi...
Sevgilisinden ayrılıp güzel oyuncuyla mı birlikte oldu? Yanıtı dikkat çektiSevgilisinden ayrılıp güzel oyuncuyla mı birlikte oldu? Yanıtı dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

Antalya’da feci kaza: Tır 2 kişinin üzerine devrildi

Antalya’da feci kaza: Tır 2 kişinin üzerine devrildi

İrlanda-İsrail maçında olay görüntü! İsrail'e böyle tepki gösterdiler

İrlanda-İsrail maçında olay görüntü! İsrail'e böyle tepki gösterdiler

Murat Boz’un abisiyle fotoğrafı ortaya çıktı!

Murat Boz’un abisiyle fotoğrafı ortaya çıktı!

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dan 11 milyar 515 milyon TL'lik fon çıkışı! Soluğu Dubai'de almış

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dan 11 milyar 515 milyon TL'lik fon çıkışı! Soluğu Dubai'de almış

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.