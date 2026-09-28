Teşkilat, Çirkin, Daha 17, Ömür Usta... İşte 27 Eylül reyting birincisi

27 Eylül Pazar akşamı reyting sonuçları belli oldu. Teşkilat, Çirkin, Daha 17'nin ardından dün Ömür Usta'nın da yayın hayatına başlamasıyla beraber pazar akşamında rekabet arttı. Reyting pastasından kimin ne kadar pay alacağı merak ediliyordu.

Ekrana gelen yapımlar arasında zirve yarışı yaşanırken Daha 17 güçlü performansını sürdürdü. Pazar akşamı ekrana gelen 18. bölüm tüm kişilerde 7.04, AB'de 5.93 ve ABC1'de 6.42 reytingle zirvede yer aldı.

ÖMÜR USTA BİRİNCİ BÖLÜM REYTİNGİ

ilk bölümü yayınlanan Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'li Ömür Usta tüm seyircilerde 3,82 ve AB'de 3,42 reytingle 4. ve ABC1"de 3,92 reytingle 3. oldu.

TRT1'in 7. sezon 2. bölümü dün akşam ekrana gelen Teşkilat total'de 4.39 ve ABC1'de 4.43 reytingle 2. Ve AB'de 3.43 reytingle 3. sıraya yerleşti.



ÇİRKİN REYTİNGLERİNİ ARTIRDI

Çirkin dizisinin dün akşam ikinci sezon 2. bölümü ekrana geldi. Üç kategoride de reytinglerini artıran dizi total'de 2.58, AB'de 2.60 ve ABC1'de 2.77 reytingle 7. oldu.