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Teşkilat, Çirkin, Daha 17, Ömür Usta... İşte 27 Eylül reyting birincisi

27 Eylül Pazar akşamı reytinglerde kıyasıya bir mücadele vardı. Daha 17 zirveyi fenomen dizilere kaptırmazken Ömür Usta ise ilk bölümüyle ilk 3'te yerini aldı.

Teşkilat, Çirkin, Daha 17, Ömür Usta... İşte 27 Eylül reyting birincisi

27 Eylül Pazar akşamı reyting sonuçları belli oldu. Teşkilat, Çirkin, Daha 17'nin ardından dün Ömür Usta'nın da yayın hayatına başlamasıyla beraber pazar akşamında rekabet arttı. Reyting pastasından kimin ne kadar pay alacağı merak ediliyordu.

Teşkilat, Çirkin, Daha 17, Ömür Usta... İşte 27 Eylül reyting birincisi 1

Ekrana gelen yapımlar arasında zirve yarışı yaşanırken Daha 17 güçlü performansını sürdürdü. Pazar akşamı ekrana gelen 18. bölüm tüm kişilerde 7.04, AB'de 5.93 ve ABC1'de 6.42 reytingle zirvede yer aldı.

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ÖMÜR USTA BİRİNCİ BÖLÜM REYTİNGİ

ilk bölümü yayınlanan Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'li Ömür Usta tüm seyircilerde 3,82 ve AB'de 3,42 reytingle 4. ve ABC1"de 3,92 reytingle 3. oldu.

Teşkilat, Çirkin, Daha 17, Ömür Usta... İşte 27 Eylül reyting birincisi 2

TRT1'in 7. sezon 2. bölümü dün akşam ekrana gelen Teşkilat total'de 4.39 ve ABC1'de 4.43 reytingle 2. Ve AB'de 3.43 reytingle 3. sıraya yerleşti.
Teşkilat, Çirkin, Daha 17, Ömür Usta... İşte 27 Eylül reyting birincisi 3

ÇİRKİN REYTİNGLERİNİ ARTIRDI

Çirkin dizisinin dün akşam ikinci sezon 2. bölümü ekrana geldi. Üç kategoride de reytinglerini artıran dizi total'de 2.58, AB'de 2.60 ve ABC1'de 2.77 reytingle 7. oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Reyting sonuçları teşkilat Daha 17 dizisi
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