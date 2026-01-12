MAGAZİN

Altın Küre (Golden Globe) kazananları: Teyana Taylor'ın gözyaşları...

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Sinema ve televizyon dünyasının merakla beklediği Altın Küre Ödülleri'nin alanların tam listesi açıklandı. Teyana Taylor'ın gözyaşları ise geceye damgasını vurdu.

Bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Altın Küre'de (Golden Globe) kazananlar belli oldu. Geceye Paul Thomas Anderson imzalı “One Battle After Another” filmi damga vurdu. Televizyon kategorisinde ise "The Pitt", "The Studio" ve "Adolescence" dizileri öne çıktı. İşte 83'üncü Altın Küre Ödülleri’nde tüm kazananların listesi…

Altın Küre (Golden Globe) kazananları: Teyana Taylor ın gözyaşları... 1

En iyi drama filmi: “Hamnet”
En iyi müzikal ya da komedi filmi: “One Battle After Another”
Drama filminde en iyi erkek oyuncu: Wagner Moura, “The Secret Agent”
Drama filminde en iyi kadın oyuncu: Jessie Buckley, “Hamnet”
Müzikal ya da komedi filminde en iyi erkek oyuncu: Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
Müzikal ya da komedi filminde en iyi kadın oyuncu: Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”
Sinema filminde en iyi yardımcı erkek oyuncu: Stellan Skarsgård, “Sentimental Value”
Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Teyana Taylor, “One Battle After Another”
En iyi yönetmen: Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”
En iyi drama dizisi: “The Pitt”
En iyi komedi ya da müzikal dizi: “The Studio”
İngilizce olmayan en iyi film: “The Secret Agent (Brezilya)
En iyi animasyon film: “KPop Demon Hunters”
Podcast: Amy Poehler, “Good Hang”

İLK KEZ ÖDÜL ALINCA AĞLADI

Törenin ilk anlarına, Teyana Taylor'ın gözyaşları damgasını vurdu. En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanan Taylor, teşekkür konuşmasını ağlayarak yaptı.

İki çocuk annesi olan Taylor, iki küçük çocuğunun da törenin yapıldığı otelde olduğunu söyleyerek "Bebeklerim... Bebeklerim yukarıda izliyor" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Altın Küre (Golden Globe) kazananları: Teyana Taylor ın gözyaşları... 2

16 YAŞINDA ADINI TARİHE YAZDIRDI

Altın Küre ödül töreninde bu gece bir de tarih yazıldı. Adolescence adlı dizideki performansıyla dizi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanan Owen Cooper, adını ödüllerin tarihine yazdırdı. 16 yaşındaki Cooper, bu ödülü kazanan ikinci en genç oyuncu oldu.

Altın Küre (Golden Globe) kazananları: Teyana Taylor ın gözyaşları... 3

