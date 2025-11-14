MAGAZİN

Alzheimer'a yakalandı! Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman huzurevinde yaşıyor

Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın hastalığı ve son durumu yeniden gündeme geldi. "Bayan Popo" lakaplı Sevtap Parman'ın Alzheimer hastalığına yakalandığı ve huzurevinde yaşadığı öğrenildi.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Sevtap Parman uzun zaman sonra yeniden gündeme geldi. Bir dönem Yeşilçam'da 'Bayan Popo' olarak da anılan Sevtap Parman uzun zamandır ekranlardan uzakta ve sağlık sorunları da yaşıyor.

Sevtap Parman, Yeşilçam döneminde sergilediği güzelliği ve oyunculuğuyla akıllarda yer etmişti. Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer, Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve daha birçok isim ile kamera karşısına geçen ve oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman bir süre önce oyunculuğu bıraktı.

Parman, 2011 yılında mesleği tamamen bıraktıktan sonra annesinin kaybıyla da yıkıldı.

Oyuncu annesinin vefatı üzerine ruhsal çöküntü yaşadı. Ünlü isim bu ruhsal çöküntünün etkisiyle de Alzheimer'a yakalandı.

Kız kardeşi tarafından huzurevi-klinik tarzında bir bakım merkezine yerleştirilen Sevtap Parman'ın tedavisi burada devam ediyor.

