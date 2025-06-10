Ameliyatı 9 saat sürmüştü! Aslı Bekiroğlu arkadaşlarını tek tek takipten çıkardı

'Adı Mutluluk', 'Gülümse Yeter', 'Benim Tatlı Yalanım' ve 'Jet Sosyete' gibi yapımlarda yer alan oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden 29 yaşındaki oyuncu Aslı Bekiroğlu, hastanedeki fotoğrafıyla sevenlerini endişelendirmişti.

AMELİYATI 9 SAAT SÜRDÜ

Bağırsak rahatsızlığı sebebi ile 9 saat süren bir operasyon geçiren Bekiroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

HASTANEDEN PAYLAŞTI

Aslı Bekiroğlu, uzun süren operasyonun ardından son halini Instagram hesabından paylaşarak "Yaşıyorum şükür" notunu düşmüştü.

Oyuncunun hastane fotoğrafının ardından, sevenlerinden kısa sürede çok sayıda geçmiş olsun mesajı gelmişti.

''TAKİPTEN ÇIKIYORUM''

Arkadaşlarına sitem eden ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Bir 'Geçmiş olsun' mesajını bile fazla gören arkadaşlarımı hikayelerde karşıma çıktıkça takipten çıkıyorum. Sonra darılmaca, gücenmece olmasın" notunu düştü.