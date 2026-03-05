Cansever için uygun donör bulundu! Ünlü şarkıcı dua istedi

Yaşamını Almanya'da sürdüren şarkıcı Cansever, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada kendisine lösemi teşhisi konulduğunu söyleyerek, "Her şey çok güzel olacak" demişti.

Zaman zaman sağlık durumuna dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cansever'in Almanya'da sürdürdüğü lösemi tedavisinde kritik aşamaya geldiği öğrenilmişti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Cansever, kendisine uygun donörün bulunduğunu duyurdu. 19 Mart'ta hastaneye yatacağını söyleyen Cansever, 29 Mart'ta ilik nakli ameliyatı olacağını açıkladı.

DUA İSTEDİ

Sevenlerinden dua isteyen şarkıcının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle: Canlarım, donör bulundu. Allah'ın izniyle 19 Mart'ta hastaneye yatacağım. 29 Mart'ta ilik nakli yapılacak. Siz sadece dua edin. Her şey güzel geçsin. Allah'ın adıyla, sizin dualarınızla bunu da atlatacağım.