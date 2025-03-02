Amin Reis hamile olduğunu duyurdu! "Nasıl anne olmam gerektiğini bilmiyorum ki..."

Sevgilisiyle çektiği videoda "Amin amin" sözüyle ünlenen ve kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan fenomen Gizem Yıldız son haliyle gündeme geliyordu.

Evlendikten sonra burun ameliyatı ve dudak dolgusu yaptıran ve bir süre önce de estetik yaptırmak isterken yüzü yanan fenomen paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Fenomen Gizem Yıldız son olarak da hamile olduğunu paylaştı. Ağlayarak eşine hamile olduğunun haberini veren fenomen "Nasıl anne olmam gerektiğini bilmiyorum ki" dedi.

"Hayatım boyunca annelik nedir nasıl bir şeydir hiç bilmedim" diyen Gizem Yıldız şunları yazdı:

"Ama artık anneliğin ne demek olduğunu öğrenmenin ve bir evladın nasıl yetişeceğini tatmanın tam zamanı. Yaşadığım bu duyguyu size asla tarif edemem. Emin olduğum tek bir konu var ki eşim harika bir baba ve ben de harika bir anne olacağım… Sağlıkla gel küçük meleğim annenle baban seni heyecanla bekliyor."