Angelina Jolie lüks malikanesini satışa çıkardı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie, Los Angeles’taki tarihi malikânesini yaklaşık 30 milyon dolara satışa çıkardı.

Bir dönem ünlü yönetmen Cecil B. DeMille’e ait olan Los Feliz bölgesindeki malikâne için 29,85 milyon dolar talep ediliyor.

Jolie’nin evi, 2017 yılında Brad Pitt ile boşanmasının ardından 24,5 milyon dolara satın aldığı öğrenildi.

Yaklaşık 2,1 dönümlük arazi üzerine kurulu mülkte 6 yatak odası ve 10 banyo bulunuyor.

Beaux-Arts mimarisine sahip konakta ayrıca misafir evi, havuz evi, fitness stüdyosu, çay evi ve özel güvenlik alanı yer alıyor.

Hollywood Hills ve Griffith Observatory manzarasına sahip malikânenin çevresinde yüz yıllık ağaçlar ve geniş bahçeler bulunuyor.