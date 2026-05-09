Şampiyonluk kutlamaları için Dua Lipa'yı istiyorlar! 2 milyon dolarlık teklif...

Süper Lig’de şampiyonluk için geri sayıma başlayan Galatasaray, kutlama hazırlıklarında dünya çapında bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Bu akşam RAMS Park’ta Antalyaspor’u konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, galip gelmesi halinde matematiksel olarak 26. şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

Şampiyonluğun resmileşmesinin ardından düzenlenecek olan büyük kutlama içinde ses getirecek bir iddia gündeme geldi.

Yakup Çınar'ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, şampiyonluk kupasının kaldırılacağı görkemli gece için dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Dua Lipa’yı İstanbul’a getirmeyi hedefliyor.

Gelen bilgilere göre yönetim, yıldız şarkıcıya kutlama programında seslendireceği 4 şarkı için 2 milyon dolarlık bir paket teklif sundu. Dua Lipa’nın bu dev teklife sıcak baktığı ve taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtiliyor.