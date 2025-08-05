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Anıl Altan ile ayrılan Pelin Akil bikinisiyle poz verdi! "Boşanma yaradı"

8 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti çocukları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Bozburun'da tatil yapan ikiliden Akil bikinili pozlarıyla beğeni topladı.

Anıl Altan ile ayrılan Pelin Akil bikinisiyle poz verdi! "Boşanma yaradı"
Kubra Akalın

2007 yılında televizyon ekranlarında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde boy gösteren Pelin Akil, Anıl Altan ile tanışarak büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileriyle dikkat çeken çift, mutlu birlikteliklerini 2016 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırma kararı aldı.

Anıl Altan ile ayrılan Pelin Akil bikinisiyle poz verdi! "Boşanma yaradı" 1

Akil açıklamasında "Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var ve biz zaten birbirimizi çok seviyoruz" demişti.

Anıl Altan ile ayrılan Pelin Akil bikinisiyle poz verdi! "Boşanma yaradı" 2

Çift çocukları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak yaz tatili için bir araya gelen ikiliden Pelin Akil şu sıralar Bozburun'da. Ünlü isimlerle birlikte tatil yapan Akil bikinili pozlarını paylaştı.

Sosyal medyada beğeni toplayan poza "Boşanma yaradı" yorumları da gecikmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil
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