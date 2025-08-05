Anıl Altan ile ayrılan Pelin Akil bikinisiyle poz verdi! "Boşanma yaradı"

2007 yılında televizyon ekranlarında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde boy gösteren Pelin Akil, Anıl Altan ile tanışarak büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileriyle dikkat çeken çift, mutlu birlikteliklerini 2016 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırma kararı aldı.

Akil açıklamasında "Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var ve biz zaten birbirimizi çok seviyoruz" demişti.

Çift çocukları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak yaz tatili için bir araya gelen ikiliden Pelin Akil şu sıralar Bozburun'da. Ünlü isimlerle birlikte tatil yapan Akil bikinili pozlarını paylaştı.

Sosyal medyada beğeni toplayan poza "Boşanma yaradı" yorumları da gecikmedi.