Anne Gül Desten gelini istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi... Gelinlik dikkat çekti

Trabzonspor'un futbolcusu Enis Destan özel hayatıyla gündeme geliyor. Enis Destan, aralık ayınca Arzum Kuruçalı ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çiftin nişan fotoğraflarını paylaşması ardından anne Gül Destan paylamıştı.

Destan'ın annesi Gül Destan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gelini ve nişanı onaylamadığını ifade etmişti.

Gül Destan paylaşımında "Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı." demişti.

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Anne Destan bununla da kalmamış "Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli" ifadelerini kullanmıştı.

"KAYNANASI GÖRMESİN"

Ancak futbolcu Enis Destan sevdiği kadını annesi için bile olsa bırakmadı. Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Enis Destan, Arzum Destan ile birlikte İzmir Çeşme'de gerçekleşen törenle dünyaevine girdi. Futbolcumuz Enis Destan ve kıymetli eşini tebrik ediyor, ömür boyu mutluluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Enis Destan'ın eşi Arzum Kuruçalı'nın gelinliği de sosyal medyada beğeni alırken "Kaynanası görmesin" yorumları da gecikmedi.