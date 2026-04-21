Anne Hathaway 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Hollywood’un en sevilen yıldızlarından Anne Hathaway, bu kez kariyerindeki yeni bir başarıyla gündemde. People dergisinin mayıs sayısının kapağında yer alan ünlü oyuncu, “Dünyanın En Güzel Kadını” seçilerek hem magazin hem de sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Bu unvanın, Hathaway’in yıllara yayılan kariyer başarısı ve kişisel gelişimiyle birlikte değerlendirildiği ifade edildi.

ESTETİK İDDİALARINI YALANLADI

Dergiye verdiği röportajda, yakın zamanda hakkında ortaya atılan estetik ameliyat iddialarını yalanlayan 43 yaşındaki Hathaway, "Güzelliğin ne olduğunu nasıl tanımladığı sorulduğunda, bir film yapımcısı bana şöyle demişti: Güzellik, içinde gerçeği barındırdığı sürece çirkinliği de içerebilir. Bu yüzden benim için güzellik her zaman bu çizgide yer alır" ifadesini kullandı.

2026 ünlü oyuncu için oldukça yoğun ve iddialı projelerle dolu bir dönem olarak öne çıkıyor. Başta merakla beklenen “Şeytan Marka Giyer 2” (The Devil Wears Prada 2) olmak üzere toplam beş farklı yapımda rol alacak olması, Hathaway’in Hollywood’daki etkisini daha da güçlendirmiş durumda.