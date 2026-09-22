Anne Yarısı 1. bölüm özeti yayınlandı! İşte konusu ve oyuncuları...

Başrollerinde Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu’nun yer aldığı Anne Yarısı sezonun merakla beklenen dizileri arasında yer alıyor. NOW’ın yeni dizisi Anne Yarısı'nın 1. bölümü 22 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek. Dizi yayınlanmadan ilk bölüm özeti ve fotoğrafları paylaşıldı.

Sosyal medyada Cihangir Ceyhan ve Burcu Özberk'in partnerliğine "Bu ikili tutar", "Çok iyi ikili", "Bence sezonda iyi iş yapacak" yorumları yapıldı.

ANNE YARISI 1.BÖLÜM ÖZETİ

Hamile sevgilisine saldıran iki holiganı bıçaklayarak sekiz yıl Alman hapishanesinde yatan Ali, çıktığı gün çocuğunun yaşadığını öğrenir. Artık tek amacı kızını bularak kaybettikleri yılların acısını çıkartmaktır.



Ablasının ölümü üzerine yeni doğmuş yeğenini sahiplenen Zeynep, bebeğe Ege ismini verir ve onu hayatının merkezine koyar. Annesi ölmüş, babası ise belki de hiç hapishaneden çıkamayacak olan yeğenini öz çocuğu gibi bağrına basar. Ali’nin kızını almak için İzmir’e geldiğini öğrenen Zeynep önce onu kaçırmaya çalışacak ancak

Ali buna izin vermeyecektir.



Ali kızını yanına alarak ailesinin yaşadığı Kapadokya’ya dönerken ilk raundu kazanmıştır ancak hesaplayamadığı tek nokta Zeynep ve Ege’nin birbirlerine olan düşkünlükleri, aralarındaki güçlü ve sarsılmaz bağdır.

ANNE YARISI OYUNCULARI

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu başrolleri paylaşıyor. Kadroda ayrıca Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı yer alıyor.

