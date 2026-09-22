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Uzak Şehir 66. bölüm fragmanı! Alya'dan rest: "Bundan sonra dişe diş"

Uzak Şehir 65. bölümün ardından yayınlanan 66. bölüm fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Alya’nın Cihan ve Sadakat’e peş peşe rest çektiği tanıtım büyük heyecan yaratırken, diziye katılan yeni karakter Ateş de ilk sahnesiyle dikkatleri üzerine çekti. X’te fragman için binlerce yorum yapıldı.

Uzak Şehir 66. bölüm fragmanı! Alya'dan rest: "Bundan sonra dişe diş"
Nebahat Kübra Akalın

Kanal D’nin Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, Yaren Güldiken gibi isimleri kadrosunda buluşturan fenomen dizisi Uzak Şehir 65. bölümü ile ekrana geldi.

Uzak Şehir 65. bölümde yaşattıklarının hesabını sormaya çalışan Alya, konağa döndü ve karşısında buz gibi bir Cihan buldu. Alya, ‘Ecmel ile anlaşmaya gidiyorum’ diyerek konaktan çıktı. Ortalığın karıştığı yeni bölümün ardından 66. bölüm fragmanı da geldi.
Uzak Şehir 66. bölüm fragmanı! Alya dan rest: "Bundan sonra dişe diş" 1

Uzak Şehir 66. bölüm fragmanında Alya'nın tüm konağa resti olay oldu. Alya hem Cihan'a hem de Sadakat'e "Bundan sonra dişe diş. Bunu siz istediniz!" dedi.

Seyirciyi heyecanlandıran fragman X'te de konuşuldu. Seyirciler "Asıl şimdi başlıyor", "Of ortalık alev aldı", "Havaalanı işini de azaltsalar şahane" yorumları yaptı.

Uzak Şehir 66. bölüm fragmanı! Alya dan rest: "Bundan sonra dişe diş" 2

UZAK ŞEHİR'E ATEŞ GELDİ

Uzak Şehir’in yeni sezon kadrosuna Ersin Arıcı, Ateş karakteriyle katıldı. Ateş, cezaevinden çıkan Zerrin’in yakınında yer alacak yeni karakterlerden biri olarak tanıtıldı.
Uzak Şehir 66. bölüm fragmanı! Alya dan rest: "Bundan sonra dişe diş" 3

Fragmanda Cihan ile birbirine düşen Ateş seyirciden daha şimdiden tam not aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir Ersin Arıcı
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